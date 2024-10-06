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Van'daki Su Tünelinde Siyanür İddiası Yalanlandı

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Van'daki su tünelinde siyanür tespit edildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:39
Van'daki Su Tünelinde Siyanür İddiası Yalanlandı

Van'daki İçme Suyu Güvenliği Açıklığı

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu. Müdürlüğün açıklamasına göre, içme suyu arıtma tesisinin çıkışlarında herhangi bir olumsuzluk göründüğü kaydedilmedi.

Basında Yer Alan İddialar

Açıklamada, bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında "Van ile Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi. Acil analiz yapılmalı" şeklinde haberlerin yayımlandığı belirtilmiştir.

Morgedik Barajı'ndaki Olay ve Sonuçları

Van’ın Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'nın dip savağında 10 Eylül'de meydana gelen arızanın ardından, suyun rengi ve kokusunda değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu gelişme üzerine baraj rezervuarından ve tünel çıkışından su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testleri yapılmıştır.

Laboratuvar Analiz Sonuçları

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında 30 mg/l olarak belirlenmiştir. İçme suyu standartlarına göre mangan için üst limit 50 mg/l’dir. Bu bağlamda, VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisinin çıkış sularında günümüz itibarıyla herhangi bir tehlikeli durumun tespit edilmediği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, vatandaşların içme suyu güvenliğinin sağlandığı ve sanal ortamdaki spekülasyonların gerçek dışı olduğu vurgulanmaktadır.

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