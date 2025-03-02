Van'daki Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi: Yaralı Hayvanlara Umut Oluyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya yetersiz beslenen yaban hayvanları için umut kaynağı olmaya devam ediyor. Geçen yıl, çeşitli nedenlerle yaralanan yaklaşık 600 hayvan, tedavi edilmek üzere merkeze getirildi ve bunların 300'ü doğaya kazandırıldı.

Duyarlı vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından bulunan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim ediliyor. Merkez, ameliyathane, rehabilitasyon alanları ve karantina odaları ile donatılmış olup, tedavi süreci sonrası hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Dünya Yaban Hayatı Günü'nde Farkındalık Yaratma

Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, endemik ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Aslan, "YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezimizde 2012'den bu yana Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatının devamlılığı ve ekolojik dengenin sürdürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Tabiatın Ortak Mirası Korunmalı

Van Gölü Havzası'ndaki 240 kuş türü'nün bulunduğunu belirten Aslan, yaralanan ve bitkin düşen hayvanların tedavi için merkeze getirildiğini söyledi. "Tedavi edilenler arasında memeli, kanatlı, yırtıcı ve sürüngenler var. Doğaya kazandırılamayacak durumda olan hayvanları ise merkezimizde misafir ediyoruz," dedi.

Aslan, "Tabiat, bütün canlıların ortak mirasıdır. Bu mirası bozulmadan gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Bizler, doğada gereksiz değişiklikler yapmadan daha yaşanabilir bir dünya ve Van bırakmak için çabalamalıyız," dedi.