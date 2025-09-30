Van Erciş'te Bizans Dönemine Ait 2 Kabartma Taş Stel Ele Geçirildi

Erciş'te jandarmanın operasyonunda Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ve bir tabanca ele geçirildi; eserler Van Müzesi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:43
Van Erciş'te Bizans Dönemine Ait 2 Kabartma Taş Stel Ele Geçirildi

Van Erciş'te Bizans Dönemine Ait 2 Kabartma Taş Stel Ele Geçirildi

Jandarma operasyonunda tarihi eser ve silah bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Şehirpazarı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kabartma taş stel ile birlikte bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç. ve A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi eserler ise Van Müzesi'ne teslim edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Bizans dönemine ait 2 kabartma taş stel ele geçirildi.

