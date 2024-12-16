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Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:11
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, Çelebibağı Mahallesi'nde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü. Eser ve Gülsarı aileleri arasında yaşanan olayda, toplamda 15 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kavga sırasında taş, sopa ve bıçak gibi çeşitli kesici aletlerin kullanıldığı bildirildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir bilgi alınamadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve kaymakamlık koordinesinde jandarma ile emniyet ekipleri, hem mahallede hem de hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.

Olaya karışan bireylerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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