Van Erciş'te Jandarma 2 bin 590 Paket Kaçak Sigara ve 15 kg Çay Ele Geçirdi

Van Erciş'te jandarma 2 bin 590 paket kaçak sigara ve 15 kilogram çay ele geçirdi

Operasyonun detayları

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 590 paket kaçak sigara ve 15 kilogram çay ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak şüpheliler Z.T. (37) ve M.B. (40) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapılmıştır.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

