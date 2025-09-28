Van GölFest sona erdi: AK Gençlik'ten birlik ve gelecek vurgusu

Kapanışta İbiş'ten gençliğe çağrı

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Van'da düzenlenen AK Gençlik Van GölFest etkinliği sona erdi. Edremit ilçesindeki Gebze Su Sporları Merkezindeki kapanış programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın arkasında dimdik durduğunu ifade etti.

İbiş, partilerinin gençlik yapılanmasının Türkiye'nin ve dünyanın en büyük gençlik yapılanması olduğunu belirterek, tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen gençlik buluşmalarına ve festivallere sürekli katıldıklarını söyledi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

İbiş gençliğe yönelik mesajında şunları kaydetti:

'Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci var. Bölgemiz yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız, 'gençlerin umudu kırılmasın, özellikle bu bölgenin gençleri yarınlara daha da umutla baksın, ülkenin gençleri birbirine düşman olmasın, kardeşliğini büyütsün, kardeşçe yarınlara umutla baksın' diye en çok da gençler için 'Terörsüz Türkiye' dedi. 'Bizim gençlere bırakacağımız en büyük miras Terörsüz Türkiye'dir' dedi. Gençler olarak bu sürece sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye sürecini pamuklara sarıp sarmalayacağız. Ülkenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız. Bu en çok biz gençler için önemli çünkü bu ülkenin yarınlarına dair en çok sözü biz söyleyeceğiz. Bizler de bu coşkumuzu, desteğimizi hep beraber göstereceğiz.'

BM kürsüsü ve dış politika değerlendirmesi

İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında da değerlendirmede bulundu. İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çektiğini, mazlum coğrafyaların sesi olmaya çalıştığını söyledi.

İbiş sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bir kez daha "Dünya beşten büyüktür", "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi. Donald Trump ile yaptığı görüşmelerle Türkiye'nin dış politika vizyonunu göstermiş oldu. ... Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir liderimiz var. Tüm dünya "Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek, nasıl pozisyon alacak" diye bakıyor.'

İbiş, ana muhalefeti de eleştirerek, karşıtlık temelli siyaset yaptıklarını belirtti ve gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarih yazmaya devam edeceğini vurguladı.

Yerel yatırımlar ve gençliğe yatırım

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van'ın genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti. Türkmenoğlu, gençlik bulunduğu yerde heyecan, motivasyon ve sinerjinin olduğunu belirterek, 'Gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar için birçok alanda yatırımlar yaptık. 13 ilçede olimpik yüzme havuzları ve spor salonları açtık. Gençliğimize her zaman inandım. Gençlerimize yapılacak tüm yatırımlar hedefine ulaşacaktır. Festivali markalaştırarak geleceğe taşıyacağız. Van Gölü kıyısında düzenlediğimiz festivalde gençlerimiz 19 etkinlik gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyorum.' dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe etkinliğe 7 bin 450 gencin katıldığını belirterek, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi: 'Festivalimizi gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ettik.'

Kapanış ve ödül töreni

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Yusuf İbiş, Kayhan Türkmenoğlu ve Burak Gültepe takdim etti. Hazırlanan gösterilerin izlenmesinin ardından iki gün süren festival, yerel sanatçıların konserleri ve gençlerin halaylarıyla sona erdi.

