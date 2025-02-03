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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yarıyıl tatilinin ardından 290 bin öğrenci ders başı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:11
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin ilk ders zili çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 290 bin öğrenci ve 18 bin 635 öğretmen Van'da okula döndü. Öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dersliklerine alındı.

Hakkari'de Okullar Açıldı

Hakkari'de ise 443 eğitim kurumunda 60 bin 882 öğrenci ve 4 bin 37 öğretmen ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari Fen Lisesi'nde gerçekleşen bayrak töreninde yaptığı konuşmada, ikinci dönemin heyecanıyla dolu olduklarını belirtti. Yılmaz, "İnşallah güzel, sağlıklı ve başarılı bir dönem geçiririz." dedi.

Muş’ta Öğrenci Coşkusu

Muş'ta 997 okulda, 104 bin 641 öğrenci ve 6 bin 663 öğretmen için ders zili çaldı. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen programda, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tatil sürecinde dinlenip enerji topladı. Bu dönemi daha verimli geçireceğiz." dedi. Üçüncü sınıf öğrencisi Belinay Yüsra Zengin ise tatilde kitap okuduğunu ve arkadaşlarını özlediğini ifade etti.

Bitlis’te Öğrenciler Derse Döndü

Bitlis’te yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte 799 okulda 89 bin öğrenci ve 6 bin 563 öğretmen ders başı yaptı. Öğrenciler, arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudular.

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