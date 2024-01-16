Van, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oluyor: Bölgede 69 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oluyor: Bölgede 69 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce yolu kapanan Van'ın kırsal kesimlerindeki yerleşim yerlerine ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolu kapanan 671 mahalle ve mezradan 644'ünün ekipler tarafından açıldığını duyurdu. Karla mücadele ekipleri, 27 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda toplanan karları da kamyonlarla şehir dışına çıkarıyor.

kar-yağışı

Kar ve tipi sebebiyle önceki gün yolu kapanan 298 köy ve mezradan 270'inin yolu ekiplerce açıldı. Ekipler, 28 kapalı yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Durankaya beldesi ve Merga Bütan Kayak Merkezi'ne giden yolda kar savurma aracıyla çalışan ekipler, yolu tuzladı. Hakkari-Şırnak kara yolunun çığ düşmesi sonucu kapanması üzerine Karayolları ekipleri de yolu açmak için çalışıyor.

Etkili olan kar sebebiyle 14 köy yolunun kapandığını söyleyen Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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