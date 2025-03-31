Van'ın Başkale İlçesinde Yoğun Kar Yağışı

Başkale'de Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Van'ın Başkale ilçesinde, etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altına düşerek kar yağışını tetikledi.

İlçe merkezi, karla kaplanırken, güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerindeki karları temizleme çalışmasına hızla başladı. Kış mevsiminin keyfini çıkaran çocuklar, kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerdeki kar birikintileri için çalışmalar başlattı. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliği için seferber oldu.

Başkale'nin kar manzaraları, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.