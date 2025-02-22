Van'ın Tarihi Yapıları Karla Kaplandı: Göz Alıcı Beyazlıkla Şahlanıyor

Van'da etkili olan kar yağışı, tarihi yapıları beyaza bürüdü ve muhteşem manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:48
Van'ın Tarihi Yapıları Karla Kaplandı: Göz Alıcı Beyazlıkla Şahlanıyor

Kar Yağışıyla Beyaza Bürünüyor

Van'da gerçekleşen kar yağışı, kenti adeta bir masal diyarına dönüştürdü. Tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplandı ve görsel bir şölen sundu.

Van Kalesi ve Süleyman Han Camisi'nin Görkemi

Dün etkili olan yağışın ardından, Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi karla kaplanarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Eski Van Şehri'nin Tarihi Yapıları

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Eski Van Şehri'nde, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi ve Hüsrev Paşa Hanı gibi önemli yapılar, bembeyaz bir örtü altında muhteşem görünüyor.

Gevaş'taki Tarihi Miraslar

Gevaş ilçesinde ise tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti de karla kaplanarak göz alıcı bir manzara sunuyor.

Dronla Görüntülenme

Kar altındaki tarihi ve kültürel yapılar, dronla görüntülenerek bu eşsiz anlar ölümsüzleştirildi. Van'ın tarihi zenginlikleri karla kaplandığında ortaya çıkan bu manzara, ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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