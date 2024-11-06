Van-İran Sınırında Güvenlik Önlemleri Topyekun Yükseltiliyor

Van-İran Sınır Hattında Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Van, İran ile en uzun sınıra sahip olmasının getirdiği riskler nedeniyle güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir koruma altına alındı. Yasa dışı olayları engellemek için gerçekleştirilen farklı önlemler, teknolojik yeniliklerle destekleniyor.

Güvenlik Çalışmaları Devam Ediyor

295 kilometre uzunluğundaki sınır hattının %70'inde beton koruma duvarı inşa edilmiş durumda. Kalan kısımlarda ise çalışmalar hızla devam etmekte. Güvenlik duvarına ek olarak hendek kazma çalışmaları da sürdürülüyor. Gündüz ve gece boyunca faaliyet gösteren elektro optik gözetleme sistemleri ve radarlar sayesinde bölgenin güvenliği üst düzeyde sağlanıyor.

24 Saat Görev Başında

İki bin 500 rakımlı zorlu coğrafyada hudut birlikleri, 7 gün 24 saat boyunca sürekli görev yapıyor. Yeni nesil taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile devriye ve operasyonlar gerçekleştiren güvenlik güçleri, tünel ve boşluk tespiti yapma yeteneğine sahip cihazlar kullanarak olası kaçak geçişleri önlemeye çalışıyor.

Aktif Savunma ve Başarılar

Sınır bölgesinde tehditlere karşı (İHA, dron vb.) aktifleştirilen hava savunma sistemleri, güvenliği artırmakta. Bu yıl içerisinde 15,422 düzensiz göçmenin geçişi engellendi, 241 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 terörist yakalandı.

Güvenlik Görevlisinden Açıklama

Sınırda görevli bir subay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Hudut hattında pusu, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmekteyiz. 24 saat esasına göre milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz," şeklinde ifade etti.