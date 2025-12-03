Van Kalesi'nde Van Kedisi Sandığı Beyaz Canlı Fare Avlayan Köpek Yavrusu Çıktı

Van Kalesi eteklerinde fotoğrafçı Vedat Atlı’nın Van kedisi sandığı beyaz canlı, fare avlayan köpek yavrusu çıktı; fotoğraflar sosyal medyada viral oldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:21
Van Kalesi'nde Van Kedisi Sandığı Beyaz Canlı Fare Avlayan Köpek Yavrusu Çıktı

Van Kalesi'nde Van Kedisi Sandığı Beyaz Canlı Fare Avlayan Köpek Yavrusu Çıktı

Fotoğrafçı Vedat Atlı'nın şaşkınlığı ve sosyal medyaya düşen görüntüler

Van Kalesi eteklerinde yaban hayat fotoğrafçılığı yapan Vedat Atlı, uzaktan beyaz tüyleriyle Van kedisini andıran bir canlıyı fotoğraflayınca ilginç gerçekle karşılaştı. İlk bakışta kedi zannedilen hayvanın, aslında fare avlayan bir köpek yavrusu olduğu ortaya çıktı.

Atlı, bölgede kuş çekimi yaparken sazlık alanda fark ettiği hareketliliği önce Van kedisi sandığını; objektifi yakınlaştırınca gerçek türün ortaya çıktığını aktardı.

"Yağmurdan sonra kuşlar genelde güneşlenmek için ortaya çıkar. O anları değerlendirmek için ben de Van Kalesi’nin etrafındaki sazlıklarda fotoğraf çekmeye çıktım. Kuş çektiğim sırada uzakta, otların arasında bir kedinin bir şey aradığını fark ettim. Üzerinde saksağanlar uçuşuyordu. Bir süre dikkatlice bakınca bunun kedi değil, kedi boylarında beyaz bir köpek olduğunu anladım. Yakından baktığımda küçük bir fare yakaladığını gördüm. Fareyle oynuyordu aslında. Kargalar da o sırada fırsat kolluyordu; ‘bize ne çıkar’ misali köpeğin peşinden ayrılmıyorlardı. Köpek fareyi yakalamaya çalışırken bir yandan da çekingen davranıyor, adeta oyuncak sanıyordu. Ancak avladığı şey bir fareydi ve daha sonra fareyi alıp sahibine götürdü. Ben de tüm bu anları izledim ve fotoğrafladım"

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Atlı, paylaşımın büyük ilgi gördüğünü belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Açıkçası ben de uzaktan o beyazlığı gördüğümde Van kedisi sanmıştım. ‘Kedidir, yakalayacağı şey bellidir’ deyip çok da üzerine düşmemiştim. Ancak zoom yapıp dürbünle bakınca bunun kediye çok benzeyen bir köpek olduğunu fark edince, bu anların dikkat çekeceğini düşündüm"

Olay, bölgenin doğası ve yaban hayatıyla ilgilenen fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti; fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

YABAN HAYAT FOTOĞRAFÇISI VEDAT ATLI, VAN KALESİ ETEKLERİNDE BEYAZ TÜYLERİ NEDENİYLE DÜNYACA ÜNLÜ...

YABAN HAYAT FOTOĞRAFÇISI VEDAT ATLI, VAN KALESİ ETEKLERİNDE BEYAZ TÜYLERİ NEDENİYLE DÜNYACA ÜNLÜ VAN KEDİSİ SANARAK FOTOĞRAFLADIĞI CANLININ, ASLINDA FARE AVLAYAN BİR KÖPEK YAVRUSU ÇIKMASIYLA HAYRETE DÜŞTÜ.

YABAN HAYAT FOTOĞRAFÇISI VEDAT ATLI, VAN KALESİ ETEKLERİNDE BEYAZ TÜYLERİ NEDENİYLE DÜNYACA ÜNLÜ...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Adana Şalgamı Avrupa Patent Enstitüsü'nden Tescil Onayı Aldı
3
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
4
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
5
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
6
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
7
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde