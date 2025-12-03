Van Kalesi'nde Van Kedisi Sandığı Beyaz Canlı Fare Avlayan Köpek Yavrusu Çıktı

Fotoğrafçı Vedat Atlı'nın şaşkınlığı ve sosyal medyaya düşen görüntüler

Van Kalesi eteklerinde yaban hayat fotoğrafçılığı yapan Vedat Atlı, uzaktan beyaz tüyleriyle Van kedisini andıran bir canlıyı fotoğraflayınca ilginç gerçekle karşılaştı. İlk bakışta kedi zannedilen hayvanın, aslında fare avlayan bir köpek yavrusu olduğu ortaya çıktı.

Atlı, bölgede kuş çekimi yaparken sazlık alanda fark ettiği hareketliliği önce Van kedisi sandığını; objektifi yakınlaştırınca gerçek türün ortaya çıktığını aktardı.

"Yağmurdan sonra kuşlar genelde güneşlenmek için ortaya çıkar. O anları değerlendirmek için ben de Van Kalesi’nin etrafındaki sazlıklarda fotoğraf çekmeye çıktım. Kuş çektiğim sırada uzakta, otların arasında bir kedinin bir şey aradığını fark ettim. Üzerinde saksağanlar uçuşuyordu. Bir süre dikkatlice bakınca bunun kedi değil, kedi boylarında beyaz bir köpek olduğunu anladım. Yakından baktığımda küçük bir fare yakaladığını gördüm. Fareyle oynuyordu aslında. Kargalar da o sırada fırsat kolluyordu; ‘bize ne çıkar’ misali köpeğin peşinden ayrılmıyorlardı. Köpek fareyi yakalamaya çalışırken bir yandan da çekingen davranıyor, adeta oyuncak sanıyordu. Ancak avladığı şey bir fareydi ve daha sonra fareyi alıp sahibine götürdü. Ben de tüm bu anları izledim ve fotoğrafladım"

Çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Atlı, paylaşımın büyük ilgi gördüğünü belirtti ve şu ifadeyi kullandı:

"Açıkçası ben de uzaktan o beyazlığı gördüğümde Van kedisi sanmıştım. ‘Kedidir, yakalayacağı şey bellidir’ deyip çok da üzerine düşmemiştim. Ancak zoom yapıp dürbünle bakınca bunun kediye çok benzeyen bir köpek olduğunu fark edince, bu anların dikkat çekeceğini düşündüm"

Olay, bölgenin doğası ve yaban hayatıyla ilgilenen fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekti; fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

