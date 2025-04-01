Van TSO Başkanı Takva'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Van TSO Başkanı Takva'dan "Boykot" Çağrılarına Cevap

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bazı firma ve markalara yönelik yapılan "boykot" çağrılarına sert bir dille yanıt verdi. Takva, boykot çağrılarının anlamsız olduğunu ifade ederek, "Siyaseti özel sektör üzerinden dizayn edemezsiniz, siyasetçi, siyasetini yapacak. Bu boykot çağrısını anlamlandırmak mümkün değil, bu yaklaşımın yanında değil karşısındayız." dedi.

Halkı Yanlış Yönlendiriyorlar

Takva, yaptığı açıklamada, bu çağrıların açıkça yanlış olduğunu belirtirken, "Siyasetçiler süreçleri yönetirken, ister muhalefette ister iktidarda olsun, serbest piyasayı olumsuz etkileyecek hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle boykot çağrılarını akıl tutulması olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Özel Sektöre Saygı ve Destek

Ayrıca, Takva, halkın firmalara karşı örgütlenmesinin yanlış olduğunu vurguladı: "Siyaset terminolojisinde böyle bir yaklaşım yok. Kamu firmalarını boykot edebilirsiniz ama özel sektöre yönelik hiçbir olumsuz yaklaşım doğru değil. Nitekim bu firmalarda binlerce kişi istihdam ediliyor."

Takva, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Kimse onlar gibi düşünmek zorunda değil. Siyaseti özel sektör üzerinden dizayn edemezsiniz. Bu firmalar, markalar büyük riskler alarak üretim yapıyor. Bu nedenle bu çağrılar bir akıl tutulmasından başka bir şey değil."