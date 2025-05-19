Van ve Çevre İllerde 19 Mayıs Coşkusu

Van ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinde gerçekleştirilen törenler, büyük bir katılımla geçekleşti.

Van'da Kutlamalar

Van'da Atatürk Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende askeri bando ve Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu konser verdi, kurumların stantları gezildi.

Etkinliklerde, çeşitli yarışmalarda ödül kazanan sporculara ödülleri verildi. Gençlik Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, millet olarak büyük bir sorumluluk taşıdığımızı vurgulayarak, “Sporun birleştirici gücü, gençliğimizin sadece bedensel değil, zihinsel ve ahlaki gelişimine de katkı sağlıyor.” dedi.

Yürüyüşle sona eren törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Muş'ta Anlamlı Tören

Muş'ta Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu.

Muş Valisi Avni Çakır, 19 Mayıs'ın milli mücadeledeki önemine vurgu yaparak, bu tarihinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti. Program, spor gösterileri ve ödül töreniyle devam etti.

Hakkari'de Etkinlikler

Hakkari’de Valilik önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemini anlattığı konuşmasında, gençliğin milli mücadeledeki rolünü vurguladı.

Vali Ali Çelik ile birlikte katılan protokol üyeleri, sporcularla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve 50 metrelik Türk bayrağı taşıyan yürüyüş düzenlendi.

Bitlis'te Gençlik Festivali

Bitlis'te de 19 Mayıs dolayısıyla Gençlik Festivali ve kitap fuarı etkinlikleri düzenlendi. Vali Ahmet Karakaya, gençlerin hayallerine dokunacak organizasyonlar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalde, birçok ünlü yazarın yer aldığı bir kitap fuarı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çeşitli gösteri ve ödül törenlerinin ardından, stantlar katılımcılarla buluştu.

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.