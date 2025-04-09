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Van ve Hakkari'de Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Van ve Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 22:30
Van ve Hakkari'de Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Van ve Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Van ve Hakkari'de meydana gelen kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkileyerek birçok ev ve iş yerinin çatılarına zarar verdi. Van'da öğle saatlerinde başlayan bu doğal olay, Bostaniçi Mahallesi'nde bir evin çatısını uçurdu.

Hakkari'de Çatı Uçması Olayları

Hakkari’de de benzer şekilde, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oldu. İl merkezindeki Gazi ve Yeni Mahalle ile çarşı merkezinde bazı evlerin ve iş yerlerinin çatılarının uçması sonucu ciddi maddi hasar meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan sac tabakaları, araçlar, aydınlatma ve elektrik direklerine zarar verdi. Ayrıca, Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde inşaat halinde olan bir binadan düşen briketler, çevredeki canlılar için büyük bir tehlike oluşturdu.

Şemdinli'de Ek Hasarlar Meydana Geldi

Şemdinli ilçesinde, Tekeli köyü Balıklı mezrasında da şiddetli rüzgar birçok evin çatısını etkileyerek ciddi hasara yol açtı.

Yetkililer, vatandaşları çatılardan uçma, kaya düşmesi, heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Etrafa saçılan sac...

Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Etrafa saçılan sac tabakalarının isabet ettiği bazı araçlar zarar gördü.

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