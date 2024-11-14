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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi

Van'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 350 fidan toprakla buluşturuldu, üniversite ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:48
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Fidan Dikeyen Akademisyenler ve Öğrenciler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) düzenlenen "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu. Ziraat Fakültesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri bir araya gelerek fidan dikim işini üstlendiler.

YYÜ Rektörü'nden Açıklamalar

Etkinliğe katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla her yıl kampüs yerleşkesinde fidan diktiklerini belirtti. Şevli, bu yıl etkinliğin Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Akademisyenler ve öğrencilerimizle fidanları toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla her yıl binlerce fidan dikiyoruz," dedi.

Prof. Dr. Şevli, üniversiteyi daha yeşil bir hale getirme gayretinde olduklarını belirterek, "Ağaç sayısını her yıl artırıyoruz. Üniversitemiz, Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki üniversiteler arasında ilk 500'de yer aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Erol Özvar'ın desteğiyle 'İklim Dostu Kampüsler Projesi'ne dahil olduk," şeklinde konuştu.

Kampüsün Yeşermesi

Son dört yılda kampüs alanının daha yeşil bir hale geldiğini ifade eden Şevli, "Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, kampüsümüzün her geçen gün daha da güzelleştiğini, yeşillendiğini söylüyor. Kampüsümüzü ağaçlandırmak için çalışmalarımız devam edecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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