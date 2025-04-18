Van YYÜ'de 2. Turizm Şenliği Coşkuyla Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" etkinliği başladı. Etkinlik, Turizm Fakültesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Rektörden Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Turizm Haftası'nın dünya genelinde kültürel farkındalığın artırılması ve yerel değerlerin korunarak tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Turizm Sektörüne Dikkat Çekildi

Turizm sektörünün ekonomik kalkınma, sosyal etkileşim ve kültürel paylaşım açısından kritik bir bileşen olduğuna değinen Şevli, Türkiye'nin son yıllarda turizm alanında kaydettiği önemli gelişmelerle dünya genelinde dikkat çeken bir konuma ulaştığını belirtti. Türkiye'nin zengin doğal kaynakları, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliği ile küresel turizm pazarında güçlü bir aktör olmayı başardığını vurguladı.

Van'ın Potansiyeline Vurgu

Şevli, Van'ın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini ifade ederek, Van YYÜ olarak bu potansiyelin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini, sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesini ve sektöre nitelikli bireyler kazandırılmasını öncelikli sorumlulukları arasında gördüklerini kaydetti. Bu bağlamda, Turizm Fakültemizin bölge turizminin gelişimine katkı sunan akademik çalışmalar yürüttüğünü ve yerel ile ulusal turizm aktörleriyle işbirlikleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Etkinlikler Devam Ediyor

Konuşmaların ardından etkinlikte halk oyunları gösterisi, fidan dikme etkinliği ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. 2. Turizm Şenliği, 22 Nisan'a kadar devam edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ), Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen "2. Turizm Şenliği" başladı.