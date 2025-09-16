Vance: Charlie Kirk'ün Ölümünü Kutlayanlar İfşa Edilmeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün ölümünü kutlayan, alaya alan ve olaya dair uygunsuz paylaşımlarda bulunan kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Vance'in çağrısı

Vance, "Charlie'nin öldürülmesini kutlayan veya onaylayan birini gördüğünüzde, onları ifşa edin, hatta işverenine bildirin." ifadelerini kullanarak, bu tür davranışların açığa çıkarılması gerektiğini vurguladı. Vance, siyasal şiddeti destekleyen, onaylayan ve fonlayan kişilerin tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Program ve konukları

Kirk'ün ölümünün ardından ev sahipliği yaptığı "The Charlie Kirk Show" programında Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gibi isimleri ağırladı.

Soruşturma ve gözaltı

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmış; Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sosyal medya tepkileri ve işten çıkarmalar

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyada olayı alaya alan veya kutlayan paylaşımlar yapan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı bildirildi.

Federal adımlar

Vance, bu tür bir olayın tekrarlanmaması için siyasal şiddeti körüklemekle suçlanan sivil toplum kuruluşlarına karşı federal yönetimin harekete geçeceğini de aktardı. Ayrıca, Vance sol görüşlü bazı vatandaşların siyasal şiddeti "daha fazla destekleme eğiliminde olduğunu" ve "Aşırı solculuğun, Charlie'nin suikast sonucu öldürülmesinde rol oynayan unsurlardan biri" olduğunu savundu.