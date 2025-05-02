Varank, TEKNOFEST KKTC'de Gençlere Vatanseverlik Mesajı Verdi

TEKNOFEST KKTC'de Gençlere Vatanseverlik Vurgusu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti. Burada, çocukların ve gençlerin vatansever ideallerle büyütülmesinin önemine dikkat çekti.

Mustafa Varank, "Biz inanıyoruz ki gençlerimizi, çocuklarımızı böyle ideal ve hedeflerle büyütürsek kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele edeceklerdir. İnşallah buradaki (KKTC) çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı olmaya gayret gösterecekler," şeklinde konuştu.

Varank'ın bu açıklamaları, gençlerin eğitiminde vatansever bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaparken, TEKNOFEST'in de bu amaca hizmet eden önemli bir organizasyon olduğunu ortaya koyuyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST alanında AA standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST alanında AA standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.