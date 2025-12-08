Varto’da Yoğun Kar Ulaşıma Engel: 8 Köy Yolu Kapandı

Gece başlayan kara müdahale sürüyor

Muş’un Varto ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. İl genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarında açma çalışması başlattı. Ekipler, karın yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğunu belirterek, "Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası aksaklıklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

