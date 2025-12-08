DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Varto’da Yoğun Kar Ulaşıma Engel: 8 Köy Yolu Kapandı

Muş'un Varto ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:55
Varto’da Yoğun Kar Ulaşıma Engel: 8 Köy Yolu Kapandı

Varto’da Yoğun Kar Ulaşıma Engel: 8 Köy Yolu Kapandı

Gece başlayan kara müdahale sürüyor

Muş’un Varto ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. İl genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarında açma çalışması başlattı. Ekipler, karın yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğunu belirterek, "Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Ayrıca ekiplerin, kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası aksaklıklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 8 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 8 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi