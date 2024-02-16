Bist 100
9.273,99 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,11 -0,35%
ALTIN
1.988,71 0,45%

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Vatan Partisi'nden aday olan İbrahim Okan Özkan, resmi başvuru işlemini yapmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:36
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirdi

Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirmek için faaliyete geçti. Özkan resmi başvurusunu yaptıktan sonra gazetecilerin karşısına geçti. İbrahim Özkan, İstanbullulara kendilerine yetki vermelerini istediklerini, İstanbulluların umutsuz olmadığını vurguladı. İstanbul'un iki seçenek arasında sıkıştırıldığını belirtti ve bu ikili duruma hapsolmayı kabul etmediklerini açıkladı. 

İSTANBUL ÇARESİZ DEĞİL

Vatan Partisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve seçim bildirgesini açıkladı. Parti lideri Doğu Perinçek, rakip partileri "vaat" ve "pazarlık" partileri olarak nitelendirerek, Vatan Partisi'nin devrimci, köklü, bilimsel ve gerçekçi çözümler sunduğunu söyledi. Perinçek, İstanbulluların çaresiz ve seçeneksiz olmadığını, Vatan Partisi'ne güvenmeleri gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, vaat partileri yani yalan partileri. Yine onların hemen yanında bulunan pazarlık partileri var. Evet belki bu seçimde kazanacak durumları yok ancak kazanamasalar bile hükümet ya da ana muhalefet partisiyle pazarlık yapmak için kurulmuş pazarlık partileri var. Onların karşısında ise ikinci bir seçenek olarak devrimci, köklü, bilimsel ve gerçekçi çözümleriyle Vatan Partisi var. O yüzden biz de parti olarak vatandaşımızı bu seçimlerde seçeneksiz bırakmıyoruz. İstanbul halkı çaresiz ve seçeneksiz değildir."

İLGİLİ HABERLER

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirdi
2
8. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Paket yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor
3
YÖK burs ücretlerini artırdığını duyurdu: Lisans ve lisansüstü burs fiyatları artırıldı
4
Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak
5
Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak
6
Ataşehir'de şantiyeden alevler yükseldi: 4 konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
7
Özgür Özel'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş hakkında kritik açıklaması

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Tapusunda adı soyadı yazanlar dikkat! O bankadan yüz binlerce lira ödeme çıktı

6 güne bankalara koşana 15.658 TL- 14.992 TL 32 günlük maaş bağlanacak

Masaya geldiği gibi biten imam bayıldı tarifi! Minik porsiyonlarla hemen bitecek

Sihirli Annem oyuncusunun şoke eden değişimi! Mum gibi eridi, kimse tanıyamadı

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu