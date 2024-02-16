Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirdi

Vatan Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan adaylığını resmileştirmek için faaliyete geçti. Özkan resmi başvurusunu yaptıktan sonra gazetecilerin karşısına geçti. İbrahim Özkan, İstanbullulara kendilerine yetki vermelerini istediklerini, İstanbulluların umutsuz olmadığını vurguladı. İstanbul'un iki seçenek arasında sıkıştırıldığını belirtti ve bu ikili duruma hapsolmayı kabul etmediklerini açıkladı.

İSTANBUL ÇARESİZ DEĞİL

Vatan Partisi, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve seçim bildirgesini açıkladı. Parti lideri Doğu Perinçek, rakip partileri "vaat" ve "pazarlık" partileri olarak nitelendirerek, Vatan Partisi'nin devrimci, köklü, bilimsel ve gerçekçi çözümler sunduğunu söyledi. Perinçek, İstanbulluların çaresiz ve seçeneksiz olmadığını, Vatan Partisi'ne güvenmeleri gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, vaat partileri yani yalan partileri. Yine onların hemen yanında bulunan pazarlık partileri var. Evet belki bu seçimde kazanacak durumları yok ancak kazanamasalar bile hükümet ya da ana muhalefet partisiyle pazarlık yapmak için kurulmuş pazarlık partileri var. Onların karşısında ise ikinci bir seçenek olarak devrimci, köklü, bilimsel ve gerçekçi çözümleriyle Vatan Partisi var. O yüzden biz de parti olarak vatandaşımızı bu seçimlerde seçeneksiz bırakmıyoruz. İstanbul halkı çaresiz ve seçeneksiz değildir."