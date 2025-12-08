DOLAR
Vavira (Çeper) Dağı'nda Zirve: Vanlı Doğaseverler 3 bin 395 Rakıma Ulaştı

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çatak-Gürpınar arasındaki 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na tırmanarak zirveye ulaştı; 15 katılımcıdan 14'ü başarılı oldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:56
Çatak-Gürpınar rotasında başarılı tırmanış

Van’ın Çatak ilçesinde, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yapılan tırmanışta 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve gerçekleştirildi.

Etkinliğe başlangıçta 15 doğaseverin katıldığı bildirilirken, Van Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden 14 doğasever zirve tırmanışını başarıyla tamamladı.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, yapılan tırmanışla ilgili şunları söyledi:

"Sert rüzgara rağmen bütün ekibimiz zirve yaparak bir zoru daha başarmıştır. Katılım sağlayan bütün dostlarımıza canı gönülden kutluyoruz. Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü olarak bölgemizde bulunan doğa güzellikleri, dağları, bilinmeyen yerlerin keşfini yaparak dağcılık camiasına kırsal turizme katkı sunmaya devam edeceğiz. Bölgemizin ve Van şehrimizin doğal güzelliklerini dağlarını tanıtmaya devam edeceğiz"

Vadi Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı rotalarda etkinlikler düzenleyerek Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı sürdüreceğini belirtti.

