Vecihi Hürkuş'un Uçağının Replikası Müzeye Katıldı

Türk havacılık tarihinin öncüsü Vecihi Hürkuş'un 1930 yılında tasarlayıp imal ettiği ilk sertifikalı Türk yapımı uçak olan Vecihi XIV’ün replikası, düzenlenen görkemli bir törenle müze envanterine katıldı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve Mehmet Sadullah Öztürk Hava ve Uzay Müzesi işbirliğiyle Mach Teknik tarafından yeniden üretilen bu önemli eser, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törenle tanıtıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Vecihi Hürkuş'un özgeçmişi okundu ve replika uçağın yapılış sürecini anlatan belgesel gösterildi.

Törende konuşan akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Vecihi Hürkuş'un Türk havacılığının ilk günlerinde gökyüzüne olan tutkusuyla genç nesillere örnek davranışlar sergilediğini vurguladı. Öztürk, "Vecihi XIV'ün hikayesi, bugünün gençleri için büyük bir şans. Ancak onun mirasının yaşam bulabilmesi için hikayelerin ötesinde somut bir gerçeklik olmalı." dedi.

Öztürk'ün konuşmasının ardından, Vecihi Hürkuş'un yurt dışında yaşayan torunları, online olarak etkinliğe katıldı. Hürkuş’un torunu Tül Sayım, yaşanan mutluluğun tarifsiz olduğunu belirtti ve dedesinin havacılık alanındaki mücadelesinin önemine dikkat çekti. "Gökyüzü onun için bir hedef değil, bir davaydı," diyen Sayım, Hürkuş'un 1930 yılında yaptığı Vecihi XIV uçağının üzerine yazdığı 'Sevgili Kardeşlerime' ifadesinin Türk milletine duyduğu inancı gösterdiğini ifade etti.

Sayım'ın konuşmasının ardından, Ali İsmet Öztürk, replika uçağın yapımında emeği geçen Mach Teknik ekibine sertifika takdim etti. Törende, Vecihi XIV replika uçağının üzerindeki örtü alkışlar eşliğinde kaldırıldı. Etkinlik, Öztürk'ün torunu Pars Öztürk ile birlikte uçağa binerek alanda taksi yapmasıyla sona erdi.

Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot Vecihi Hürkuş tarafından 1930'da tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak "Vecihi XIV"ün replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı. Törende akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk (fotoğrafta) bir konuşma yaptı.

Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot Vecihi Hürkuş tarafından 1930'da tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak "Vecihi XIV"ün replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı. Törende akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk (fotoğrafta) bir konuşma yaptı.