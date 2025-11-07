Vedat Işıkhan'dan Lösemili Çocuklar Haftası Mesajı

Bakan Işıkhan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için açıklama yaptı.

Paylaşımında, Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde destek sağlandığını vurgulayan Işıkhan, tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacın geri ödeme kapsamında karşılandığını belirtti.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tatlı gülümse bizim için dünyalara bedel."

