Vefa Sultan'ın İkinci Sezon Çekimleri Başladı

Vefa Sultan'ın İkinci Sezon Çekimleri Heyecanla Başladı

TRT'nin geçen ramazan ayı boyunca büyük ilgi gören dizisi "Vefa Sultan"'ın ikinci sezon çekimleri, İstanbul'un fethedildiği günde başladı. Dizinin başrolünde yer alan Ismail Ege Şaşmaz, Vefa Sultan'ı canlandırarak izleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor.

Çekimlerin Başlangıç Töreni

Vefa Sultan’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri, İstanbul'un manevi sultanlarından biri olarak kabul edilen Muslihuddin Mustafa'nın türbesinde dua edilerek başlatıldı. Çekim ekibi, sabah namazını Şeyh Ebül Vefa Camisi'nde kılarak, ardından oyuncular türbeye ziyarette bulunmayı ihmal etmedi. Ayrıca, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin oyuncularının katıldığı etkinlikte cami önünde çorba dağıtımı yapıldı.

İsmail Ege Şaşmaz'dan Açıklamalar

Bir AA muhabirine açıklama yapan Ismail Ege Şaşmaz, dizideki rolü hakkında, "Bir cihan fatihi vardı, bir de gönül fatihi. Ben gönül fatihini üstlendim. Bundan da çok mutluyum." diyerek hislerini ifade etti. İlk çekimlerin dört gün önce başlaması planlanıyordu fakat nasip bugüne denk geldi. İkinci sezonda Vefa Sultan'ın şeyhliği yolundan ilerleyeceklerini belirtti.

Merve Üçer’den Dikkat Çeken Yorumlar

Dizinin Belinay karakterine hayat veren Merve Üçer, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde çekimlere başlamak için bu anlamlı etkinliğin çok değerli olduğunu vurguladı. "Hepimiz heyecanlıyız. İkinci sezon nasıl geçecek, merakla bekliyoruz" dedi.

Yeni Oyuncular ve Sürprizler

Diziye yeni katılan Gökberk Demirci, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aşırı heyecanlıyım, gerçekten hikaye çok heyecanlı olacak." şeklinde konuştu. Vefa Sultan'ın Türk-İslam şehri olan İstanbul'daki manevi yolculuğu izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin Geleceği

Ozan Bodur'un kaleme aldığı "Vefa Sultan" dizisinin yönetmenliğini Ahmet Toklu ve Ismail Kavrakoğlu üstleniyor. İlk sezonda Vefa Sultan'ın olgunlaşma hikayesi işlenirken, ikinci sezon aile, komşu ve dergah izleğinde devam edecek. Vefa Sultan’ın yeni sezonda İstanbul’daki pir olma hikayesi ve insanların olgunlaşma süreci gözler önüne serilecek.

TRT'nin geçen ramazan ayı boyunca ekrana gelen yeni dizisi "Vefa Sultan"ın ikinci sezon çekimleri başladı. Çekimlerin İstanbul'un fethedildiği gün başlaması sebebiyle dizi ekibi, Şeyh Ebül Vefa Camii'nde sabah namazı kılarak, dua etti. Ardından oyuncular, Vefa Sultan'ın türbesine ziyarette bulundu.

TRT'nin geçen ramazan ayı boyunca ekrana gelen yeni dizisi "Vefa Sultan"ın ikinci sezon çekimleri başladı. Çekimlerin İstanbul'un fethedildiği gün başlaması sebebiyle dizi ekibi, Şeyh Ebül Vefa Camii'nde sabah namazı kılarak, dua etti. Ardından oyuncular, Vefa Sultan'ın türbesine ziyarette bulundu.