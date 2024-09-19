DOLAR
34,04 0,02%
EURO
37,89 -0,12%
ALTIN
2.800,7 0,01%
BITCOIN
2.049.988,28 0,08%

Velivizyon Platformu, 'Ailem' Dizisi ile Okul-Aile İşbirliğini Güçlendiriyor

Velivizyon Platformu, 'Ailem' dizisi ile okul ve aile işbirliğini güçlendirerek, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 00:10
Velivizyon Platformu, 'Ailem' Dizisi ile Okul-Aile İşbirliğini Güçlendiriyor

Velivizyon Platformu'nun Yeni Projesi: 'Ailem'

Velivizyon Platformu, eğitim alanında önemli bir adım atarak aileler ve okullar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek için 27 bölümden oluşan 'Ailem' dizisi hazırlandı.

Proje Özellikleri ve Amaçlar

Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)' adı verilen girişimle bağlantılı olarak, 2024-2025 eğitim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. 'Ailem' dizisi, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Yapımcı ve Yönetmen Görüşleri

Dizinin yapımcısı Müge Severcan ve yönetmeni Bora Severcan projeyi, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde eşi benzeri olmayan bir çalışma olarak tanımladı. Severcan, "Bu film, ebeveynlerin çocukların hayatındaki etkilerini gösteren önemli bir eser. Ebeveynler, çocuklarını doğru bir şekilde yetiştirmeli ve öğretmenlerin verdikleri bilgileri hayatlarına entegre etmeleri konusunda sürekçi olmalıdır," dedi.

Oyuncuların Katkıları ve Değerlendirmeleri

Dizideki usta oyunculardan Zihni Göktay, yapımın faydalı ve eğitici olduğunu belirterek, "Bizler çok iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz," yorumunu yaptı. Diğer bir oyuncu Ziya Kürküt ise, "Senaryodaki mesajlar aile içindeki basit ama çok önemli konuları işliyor. Bu projede yer aldığı için mutluluk duyuyorum," şeklinde konuştu.

İzleyici Deneyimi

'Ailem', ilkokuldan liseye kadar iki farklı öğrenci ve aile deneyimlerini seyirciye sunacak şekilde kurgulanmışı. Düzenli olarak paylaşılan dizinin bölümleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.

Senaryosu, Gülsev Karagöz ve Görkem Tüzün tarafından kaleme alınan dizi, dikkat çekici kadrosuyla da öne çıkıyor. Yapımın başrollerinde Volkan Severcan, Didem İnsalel, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın, Nevra Serezli ve genç yetenekler Adin Külçe ile Ekin Pasvanoğlu yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri
2
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor
4
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti
5
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi