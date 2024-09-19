Velivizyon Platformu, 'Ailem' Dizisi ile Okul-Aile İşbirliğini Güçlendiriyor

Velivizyon Platformu'nun Yeni Projesi: 'Ailem'

Velivizyon Platformu, eğitim alanında önemli bir adım atarak aileler ve okullar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek için 27 bölümden oluşan 'Ailem' dizisi hazırlandı.

Proje Özellikleri ve Amaçlar

Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)' adı verilen girişimle bağlantılı olarak, 2024-2025 eğitim yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. 'Ailem' dizisi, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Yapımcı ve Yönetmen Görüşleri

Dizinin yapımcısı Müge Severcan ve yönetmeni Bora Severcan projeyi, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde eşi benzeri olmayan bir çalışma olarak tanımladı. Severcan, "Bu film, ebeveynlerin çocukların hayatındaki etkilerini gösteren önemli bir eser. Ebeveynler, çocuklarını doğru bir şekilde yetiştirmeli ve öğretmenlerin verdikleri bilgileri hayatlarına entegre etmeleri konusunda sürekçi olmalıdır," dedi.

Oyuncuların Katkıları ve Değerlendirmeleri

Dizideki usta oyunculardan Zihni Göktay, yapımın faydalı ve eğitici olduğunu belirterek, "Bizler çok iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz," yorumunu yaptı. Diğer bir oyuncu Ziya Kürküt ise, "Senaryodaki mesajlar aile içindeki basit ama çok önemli konuları işliyor. Bu projede yer aldığı için mutluluk duyuyorum," şeklinde konuştu.

İzleyici Deneyimi

'Ailem', ilkokuldan liseye kadar iki farklı öğrenci ve aile deneyimlerini seyirciye sunacak şekilde kurgulanmışı. Düzenli olarak paylaşılan dizinin bölümleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.

Senaryosu, Gülsev Karagöz ve Görkem Tüzün tarafından kaleme alınan dizi, dikkat çekici kadrosuyla da öne çıkıyor. Yapımın başrollerinde Volkan Severcan, Didem İnsalel, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın, Nevra Serezli ve genç yetenekler Adin Külçe ile Ekin Pasvanoğlu yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor. Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi. Dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi. Oyuncu Ziya Kürküt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.