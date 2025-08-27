Venedik Film Festivali Öncesi Lido'da Gazze Protestosu

İtalya'da Filistin destekçileri, bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin açılışından saatler önce, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteri ve talepler

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, aralarında İtalyan ve uluslararası aktivistler, işçi sendikası üyeleri, sinema sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup, bugün başlayacak festivalin düzenlendiği Lido Yarımadası'nda bir araya geldi.

Göstericiler, Venedik Film Festivali'nden kamuoyuna açık bir tavır almasını ve İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı kınamasını talep etti. Grup, Filistin bayrakları taşıdı ve Özgür Filistin, soykırımı durdurun yazılı pankart açtı.

Filistin'deki insani krize dikkati çekmek isteyen destekçiler, Özgür Filistin ve Nehirden denize özgür Filistin sloganları attı.

Grubun sözcüleri, basına yaptıkları açıklamada 30 Ağustos'ta yerel saatle 17.00'de bir protesto gösterisi yapmayı planladıklarını bildirdi.

Sanatçılar ve organizatör yanıtı

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Venedik Film Festivali'nin Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık mektubu imzalamıştı.

Mektupta, festival ve ana organizatöre Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama çağrısı yapılmıştı.

Etkinliğin ana organizatörü ise sanatçıların mektubuna yanıt olarak, festival ve organizasyonun tarih boyunca toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını savunmuştu.