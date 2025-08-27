DOLAR
41,04 0%
EURO
47,62 0,49%
ALTIN
4.461,66 0,26%
BITCOIN
4.559.545,02 0,22%

Venedik Film Festivali Öncesi Lido'da Gazze Protestosu

Lido'da Filistin destekçileri, 82'nci Venedik Film Festivali öncesi Gazze'ye saldırıları protesto ederek festivalden soykırımı kınamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:51
Venedik Film Festivali Öncesi Lido'da Gazze Protestosu

Venedik Film Festivali Öncesi Lido'da Gazze Protestosu

İtalya'da Filistin destekçileri, bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin açılışından saatler önce, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteri ve talepler

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, aralarında İtalyan ve uluslararası aktivistler, işçi sendikası üyeleri, sinema sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup, bugün başlayacak festivalin düzenlendiği Lido Yarımadası'nda bir araya geldi.

Göstericiler, Venedik Film Festivali'nden kamuoyuna açık bir tavır almasını ve İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı kınamasını talep etti. Grup, Filistin bayrakları taşıdı ve Özgür Filistin, soykırımı durdurun yazılı pankart açtı.

Filistin'deki insani krize dikkati çekmek isteyen destekçiler, Özgür Filistin ve Nehirden denize özgür Filistin sloganları attı.

Grubun sözcüleri, basına yaptıkları açıklamada 30 Ağustos'ta yerel saatle 17.00'de bir protesto gösterisi yapmayı planladıklarını bildirdi.

Sanatçılar ve organizatör yanıtı

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Venedik Film Festivali'nin Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık mektubu imzalamıştı.

Mektupta, festival ve ana organizatöre Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama çağrısı yapılmıştı.

Etkinliğin ana organizatörü ise sanatçıların mektubuna yanıt olarak, festival ve organizasyonun tarih boyunca toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını savunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi