Venezuela: ABD'nin Karayip Denizi'ne 3 Savaş Gemisi Göndermesi Gerilimi Tırmandırdı

Venezuela, ABD'nin Karayip Denizi'ne 3 Savaş Gemisi Göndermesini Gerilimi Tırmandırmakla Suçladı

Bogota'da açıklama: OTCA Zirvesi'nde gündem ABD hamlesi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının bölgedeki gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Gil, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi" sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'ın hamlesini ele aldı.

ABD'nin kararına ilişkin konuşan Gil, "Her türlü saldırıyla yüzleşmeye hazırız. Psikolojik, medya yoluyla ya da başka türden tüm saldırılar olabilir. Venezuela'ya gidin; savunması için hazırlıklı, mutlu, ilerleyen, büyüyen ve çalışan bir halk göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gil, Karayipler'in "barış ve işbirliği bölgesi" olması gerektiğini belirterek, ABD'nin bölgedeki askeri tehdit ve provokasyonlarıyla gerilimi yükselttiğini savundu.

Venezuela'nın geçmişte benzer girişimlerle karşılaştığını hatırlatan Gil, 1998'de Hugo Chavez'in başkan seçilmesiyle başlayan Bolivarcı devrimden bu yana ülkenin sürekli tehdit ve saldırı girişimleriyle muhatap olduğuna vurgu yaptı. Gil, Başkan Nicolas Maduro'nun sözlerine atıfla, 'ülkesinin egemenliğini savunmak için hazır bir halk var' değerlendirmesinde bulundu.

Zirve kapsamında Gil, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio ile görüşmeler gerçekleştirdi. Venezuela basınında yer alan habere göre görüşmelerde bölgesel ilişkiler ve ABD'nin Karayipler hamlesi de ele alındı.