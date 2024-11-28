Venezuela, ABD'nin Yeni Yaptırımlarına Sert Tepki Gösterdi

Venezuela Hükümeti Yaptırımlara Karşı Direniş Vurgusu Yaptı

Venezuela hükümeti, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımların ülkenin vatanseverlerini hedef aldığını duyurdu ve bu kararlara kesinlikle boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Devlet yetkilileri, internet sitelerinden yapılan açıklamada, ABD’nin iktidar partisine yakın üst düzey kişilere yönelik yaptırımlarını sert bir şekilde kınadı. Açıklamada, ABD’nin tek taraflı baskıcı kararlarına karşı durulacağı vurgulanarak, "Bu, bencil, hatalı ve çaresiz bir hükümetin eylemidir. ABD hükümetinin kendi içindeki seçim başarısızlığını ve sosyal krizi gizlemeye yönelik bir çaba olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Venezuela yönetimi, ABD’nin bu yaptırımlarla halka destek bulamayan bir grubu desteklemeyi amaçladığını belirtti ve "Bu politikalar, Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmekten ziyade, başarısız rejim değişikliği politikasını sürdürmek için bir grup faşiste son bir nefes vermeyi hedefliyor" dedi.

Yaptırım Uygulanan İsimler

ABD’nin yaptırım uyguladığı Venezuelalı üst düzey kişiler arasında Devlet Başkanlığı Ofisi Bakanı Aníbal Coronado, İletişim Bakanı Freddy Nanez, Cezaevi Hizmetleri Bakanı Julio García Zerpa, Bolivarcı Ulusal Muhafızlar, Bolivarcı Ulusal Polis, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) mensupları yer alıyor.

Venezuela'daki Seçim Sonuçları

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro %51.20 oy oranı ile üçüncü kez seçimi kazandı. Seçim sonrası muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin güvenilir olmadığı ve sonuçlara hile karıştığı iddialarında bulundu.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi’nde, şu anda İspanya’da yaşayan muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez’i Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.