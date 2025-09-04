Venezuela: Cabello, Trump'ın 'uyuşturucu gemisi' videosunu 'uydurma' ilan etti

Cabello'nun açıklamaları

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı 'uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı' videosunun uydurma olduğunu savundu.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Cabello, Karayipler'deki Venezuela açıklarında bir gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin görüntülerin gerçek olmadığını belirtti. Cabello, paylaşılan videonun yapay zekayla üretilmiş sahte bir içerik olduğunu düşündüklerini ve Washington yönetiminin bunu 'uyuşturucu kaçakçılarına operasyon' olarak gösterip kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir materyal servis ettiğini söyledi.

Cabello sözlerine, 'ABD'nin en son uydurduğu şey budur. ABD, yalanlarla Bolivarcı devrimden kurtulmak istiyor. Beyaz Saray, askeri müdahaleyi haklı çıkarmak için uyuşturucu kaçakçılığı argümanını kullanıyor.' diyerek devam etti.

ABD'nin iddia ettiği saldırıda 11 kişinin öldüğü yönündeki habere de değinen Cabello, '11 kişiyi öldürdüklerini övünçle duyuruyorlar. Bu çok hassas bir konu. Peki ya savunma hakkı? Bazı şeyler net değil. Şüpheler ortaya çıkmaya başlasa da henüz cevaplar görünmüyor.' yorumunda bulundu.

Milis hazırlığı

Cabello, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü olarak kayıt yaptıranlar için eğitim programlarını başlatacaklarını duyurdu. Milislere yönelik tatbikatların da yapılacağını belirten Cabello, 'Burada ulusal birlik, vatanımızın korunmasında gereklidir. Kardeşlerimiz, olması gerektiği gibi vatan savunmasında ön safhalarda yer almıştır ve biz de oradayız.' ifadelerini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü söylemişti. Daha önce Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılmasını talimatlandıran bir kararname imzalamıştı.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da 'Cartel de los Soles'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı. ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır.' demişti.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.