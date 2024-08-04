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Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Destekçileri Başkentte Toplandı

Venezuela'da iktidar ve muhalefet, başkentte düzenlenen etkinliklerde karşı karşıya geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 04:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 04:39
Venezuela'da İktidar ve Muhalefet Destekçileri Başkentte Toplandı

Venezuela'da İki Taraf da Etkinlik Düzenledi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te destekçileriyle bir araya gelirken, muhalefet lideri Maria Corina Machado ise Las Mercedes semtinde taraftarlarına hitap etti.

Maduro'dan Sert Açıklamalar

Maduro, Miraflores'in bahçesinde yaptığı konuşmada, Sokakları kaosa sürükleyen aşırı sağ güçlerle "kararlı bir mücadele vermeye" devam edeceklerini belirtti.

"Muhalefetin politikaları, çelişkilerle dolu," diyen Maduro, seçimlere katılmadıklarında sabotaj ve komplo çağrısı yaptıklarını, katıldıklarında ise toplumu kışkırtma çabası içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, son dönemde enerji santrallerine yapılan saldırılarla ilgili olarak, bu eylemcilerin büyük bir kısmının yurt dışında eğitim aldığını öne sürdü.

Maduro'dan Göçmen Açıklamaları

Venezuelalı göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı iddialarını reddeden Maduro, ülkelerinden gelen birçok göçmene kucak açtıklarını vurguladı. "Biz göçmen kabul eden bir ülkeyiz." diyerek, zulüm konusunu gündeme getirdi.

Machado'dan Tepki ve İnisiyatif Çağrısı

Öte yandan, muhalefet lideri Maria Corina Machado, Mercedes Meydanı'ndaki toplantısında, seçimleri %67 oranında kazandıkları yönünde açıklamalarda bulundu. Destekçilerine şiddetten uzak durmaları ve protestolarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

"Hiç bugünkü kadar güçlü olmamıştık," diyerek, mevcut hükümetin meşruiyetini yitirdiğini belirtti. "Elimizde kanıtlar var ve bu gerçekleri dünya biliyor," dedi.

Olaylar Olaysız Geçti

İki tarafın etkinlikleri olağanüstü bir gerginlik olmadan sona erdi. Her iki tarafın destekçileri, görüşlerini ifade etmek için bir araya gelirken, olayların takip eden günlerde nasıl bir gelişim göstereceği merak konusu.

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