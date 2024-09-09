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Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez'den Demokrasi Mücadelesi Mesajı

İspanya'ya giden muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, demokrasi için mücadelesini sürdüreceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:35
Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez'den Demokrasi Mücadelesi Mesajı

Venezuela'da Demokrasi Mücadelesi Devam Ediyor

Venezuela'da, hakkında tutuklama emri çıkarılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez, İspanya'ya gittiği sırada önemli bir açıklama yaptı. Ülkesindeki demokrasinin korunması için gerekli mücadelenin süreceğini belirtti.

Gonzalez'in Açıklamaları

Gonzalez, basın ekibi aracılığıyla paylaştığı sesli mesajında, destekçilerine teşekkür ederek, "Caracas'tan ayrılmak zorunda kaldım; üzerimde baskı ve tehditler vardı. Ancak mücadeleme devam edeceğim. Yakında Venezuela'da özgürlük ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için bir araya geleceğiz.” dedi.

ABD'den Gelen Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gonzalez’in ülkesinden ayrılmasını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik bir eleştiri olarak değerlendirdi. Blinken, "Gonzalez'in ayrılması, Maduro’nun Venezuela halkına karşı uyguladığı baskıların bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Seçimlerde Hile İddiası

28 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerde muhalefet koalisyonu adayı olan 75 yaşındaki Gonzalez, galibi ilan edilen Başkan Maduro’yu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla suçladı. Seçim sonuçlarına karşı itirazda bulunması, CNE tarafından cezai inceleme başlatılmasına neden oldu.

İspanya'daki Gelişmeler

İspanya hükümeti, Gonzalez’in İspanya'ya getirildiğini duyurdu. Ayrıca, İspanya, Venezuela'daki seçimlerin sonuçları kesin ve doğrulanabilir hale gelene kadar yapacağı açıklamaların geçerli olmayacağını vurguladı. Avrupa Birliği'nde de Venezuela yönetimine karşı alınacak kararlarla ilgili öncülüğü üstleneceklerini belirtti.

Sonuçlar ve Gelecek Planları

Seçim sonuçlarına göre, Maduro yeniden başkan seçilmesine rağmen, muhalefet koalisyonu, bu sonuçları tanımadıklarını ifade etti. Gonzalez ve diğer muhalif liderlerin, gelecekteki mücadelelerine nasıl yön vereceği merak konusu.

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