Venezuela'da Muhalif Siyasetçi Enrique Marquez Gözaltına Alındı

Venezuela'da muhalif lider Enrique Marquez, keyfi olarak gözaltına alındı. Eşi, durumu eleştirerek özgürlüğün yok olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:24
Venezuela'da Muhalif Siyasetçi Enrique Marquez Gözaltına Alındı

Venezuela'da Muhalif Siyasetçi Enrique Marquez Gözaltına Alındı

Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez'in gözaltına alındığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Halkçı Demokratik Cephe (FDP) tarafından yapılan açıklamada, "Enrique Marquez, hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak gözaltına alındı" denildi.

Marquez'in eşi Sonia Lugo de Marquez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "kanunsuz grupların" eşi Enrique Marquez'i kaçırdığını öne sürdü. Lugo, "Bu, Venezuela'da özgürlüğün tamamen yok edildiğine dair tehlikeli bir işarettir" ifadeleriyle durumu sert bir dille eleştirdi.

Venezuela'da savcılığın, Marquez'in gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Marquez, en son 7 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, "Barış zorla ve yasa dışı şekilde dayatılamaz. Anayasa dışında atılan her adım bizi barıştan uzaklaştırır" paylaşımında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEVA Partisi'nden Aşı Karşıtı Açıklamalara Sert Tepki
2
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Topu Taca Atmış'
3
Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislerdeki Zamlar Onaylandı
4
BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert'tan Yeni Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Mesajı
5
Ramaphosa'dan Mozambik’e Destek: SADC Ülkeleri Yanında
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye’nin İmarı Üzerine Görüştü
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımlarına Yeni Yaklaşım

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak