Venezuela'da Muhalif Siyasetçi Enrique Marquez Gözaltına Alındı

Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez'in gözaltına alındığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Halkçı Demokratik Cephe (FDP) tarafından yapılan açıklamada, "Enrique Marquez, hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak gözaltına alındı" denildi.

Marquez'in eşi Sonia Lugo de Marquez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "kanunsuz grupların" eşi Enrique Marquez'i kaçırdığını öne sürdü. Lugo, "Bu, Venezuela'da özgürlüğün tamamen yok edildiğine dair tehlikeli bir işarettir" ifadeleriyle durumu sert bir dille eleştirdi.

Venezuela'da savcılığın, Marquez'in gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Marquez, en son 7 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, "Barış zorla ve yasa dışı şekilde dayatılamaz. Anayasa dışında atılan her adım bizi barıştan uzaklaştırır" paylaşımında bulunmuştu.