Venezuela, Muhalif Lider Gonzalez'in Yakalanması İçin 100 Bin Dolar Ödül Açıkladı

Venezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi verecek kişilere 100 bin dolar ödül sunma kararı aldı. Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Gonzalez şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşıyor.

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınmış olan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak herkese bu ödülü vereceğini taahhüt etti. CICPC'nin açıklamalarında, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma" suçlamalarıyla aranıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmelerin yanında, Gonzalez'in Arjantin'e geçeceği ve burada Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kabul edileceği yönünde haberler gündemde. Ancak, muhalif siyasetçi Gonzalez, Arjantin'e sığınacağına dair iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

Gonzalez daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'de Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmeyi düşündüğünü belirtmişti. Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024 tarihindeki açıklamasında, "Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınacağı" ifadesini kullanarak, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz 2024 seçimlerinde kazanarak üçüncü kez göreve gelmişti. Ulusal Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini kazandığını bildirmişti. Bununla birlikte, muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.