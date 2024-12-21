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Venezuelalı Muhalif Fernando Martinez Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Ayrıldı

Venezuelalı muhalif Fernando Martinez Mottola, Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinden savcılığa ifade vermek üzere kendi isteğiyle ayrıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:01
Venezuelalı Muhalif Fernando Martinez Mottola, Arjantin Büyükelçiliğinden Ayrıldı

Fernando Martinez Mottola, Gönüllü Olarak Savcılığa İfade Verdi

Venezuelalı muhalif politikacı Fernando Martinez Mottola, aylarca sığındığı Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğinden kendi isteğiyle ayrılarak savcılığa ifade vermek üzere gitti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle büyükelçiliğe sığınan Mottola, bu sabah savcılığa giderek ifade verdi. Savcılıktan yapılan açıklamada, Mottola'nın şiddet, komplo ve istikrarı bozucu eylemlerle bağlantılı suçlamalar çerçevesinde ifadesinin alındığı bildirildi.

Muhalefet Süreci Yakından Takip Ediyor

Venezuela muhalefeti, Mottola'nın büyükelçilikten çıkarak savcılığa gitme kararını bildirdi ve bu sürecin yakından takip edildiği ifade edildi. Demokratik Üniter Platformu (PUD) koalisyonunda danışman olarak görev yapan Mottola, daha önce Arjantin'in büyükelçiliğine sığınarak güvenli geçiş talebinde bulunmuştu.

Daha önceki açıklamalara göre, Arjantin Büyükelçiliği'nde 6 muhalif siyasetçi kalıyor ve büyükelçilik etrafı polis kuşatmasında bulunuyordu. Ayrıca, binanın elektrik ve suyu kesilmişti.

Arjantin Hükümeti ve Maduro Seçim Krizi

Daha önce Arjantin hükümeti, bu muhaliflerin Venezuela'dan güvenli bir şekilde ayrılmalarını talep etti ve Venezuela hükümetinden bu konuda adım atmasını istedi. Ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçiminde Nicolas Maduro'nun zaferi duyurulmuştu. Ancak Arjantin hükümeti, bu seçimi hileli olarak değerlendirdi ve Maduro’nun zaferini tanımadığını açıkladı. Bunun üzerine Maduro hükümeti, 29 Temmuz'da Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin hükümetiyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

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