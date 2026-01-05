Verem: Erken Tanı ve Düzenli Tedaviyle Tamamen İyileşiyor

Manisa Şehir Hastanesi uyarıyor

Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Ömer Doğan, Verem Farkındalık ve Eğitim Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada verem hastalığında erken tanı ve düzenli tedavinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Doğan, veremin uygun koşullarda tamamen iyileşebilen bir hastalık olduğuna işaret ederek belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Erken teşhis ve tedavi sürecinin hem hastanın iyileşmesini kolaylaştırdığını hem de toplum sağlığını koruduğunu aktardı.

Öksürük süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ömer Doğan, özellikle yeterli tedaviye rağmen 2-3 haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam çıkarma, gece terlemeleri, ateş ve halsizlik şikayetleri olan kişilerin mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da Verem Savaş Dispanserlerine başvurmalarını önerdi. Bu belirtilerin verem habercisi olabileceğini ve kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Verem tanısının genellikle akciğer grafisi ve balgam testi ile konulduğunu ifade eden Doğan, söz konusu tetkiklerle yeterli ayrım yapılamadığında gerekli ileri tetkiklerin devreye alındığını belirtti. Erken tanının tedavi sürecini hem daha kolay hem de daha başarılı hale getirdiğini aktardı.

Uzm. Dr. Ömer Doğan, verem tedavisinin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sunulduğuna dikkat çekti ve şikayetleri olan kişilerin geç kalmadan sağlık kuruluşlarına başvurmasının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını yineledi.

