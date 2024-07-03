Vergi dairesi başkanlıklarının yeni unvanı "Defterdarlık"...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri çerçevesinde yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirildi. Bu düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatında sunulan hizmetler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yeni kurulan defterdarlıklar aracılığıyla sürdürülecek.

29 Yeni Defterdarlık Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 ilde mevcut vergi dairesi başkanlıkları defterdarlıklara dönüştürüldü ve bu yeni defterdarlıklar bulundukları illerin adını aldı. Vergi dairesi başkanları bundan böyle defterdar unvanını taşıyacak. Ayrıca, 52 ilde yeni defterdarlıklar kurularak GİB'in ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuşması sağlandı.

Bu düzenleme ile Bakanlığın taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri aynı kalmakla birlikte, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışmaları öngörüldü.

Defterdarlıklara Yeni Yetkiler

Yeni kurulan defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının tüm görev ve yetkilerini devralacak. Defterdarlar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru olarak görev yapacak ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri olacaklar.

Defterdarlık Personel Müdürlüğü de kaldırıldı ve bu müdürlüğün görevleri, GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğüne devredildi. İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi işlevine sahip olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kapatıldı. Bu başkanlığa kayıtlı mükellefler, GİB tarafından belirlenecek yeni vergi dairesine aktarılacak veya yeni bir vergi dairesi kurulacak.

Tasarruf Tedbirleri ve İzleme Görevleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na izleme ve raporlama görevleri verildi. Bu kapsamda, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması, tasarruf önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamanın takibi Bakanlığın sorumluluğuna verildi.

Kadro ve Pozisyon Düzenlemeleri

Bu düzenleme çerçevesinde bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilirken, yeni kadrolar da oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.