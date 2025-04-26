Veteriner Hekimler, Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm İçin Görev Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpek sorununun çözümünde veteriner hekimlerin aktif rol üstleneceğini duyurdu. Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlamak için düzenlenen programda, bu meslek grubunun önemine dikkat çekti.

Veteriner Hekimlerin Rolü ve Görevleri

Yumaklı, “Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işlerde veteriner hekimler görevlendirilecektir,” diyerek, belediyelere yapılan denetimlerde veteriner hekimlerin sahipsiz köpek sorununu çözme noktasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, hayvansal üretimin gıda arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Veteriner Hekimlerin Önemi

Yumaklı, halk sağlığı açısından tehlike arz eden bulaşıcı hastalıkların çoğunun zoonoz olduğunu hatırlatarak, “Kovid-19 da bu hastalıklar arasında,” şeklinde konuştu. Türkiye genelinde veteriner hekimlerin 81 il ve 922 ilçede cansiperane çalıştığını belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan iyileştirmelere de dikkat çekti.

Veteriner Hekimlikte Yeni Protokoller ve İşbirlikleri

Bakanlık olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birçok konuda işbirliği yaptıklarını da vurgulayan Yumaklı, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde serbest veteriner hekimlerin 4 yıldır görev aldığını bildirdi. Ayrıca, koyun ve keçilerin aşılaması için yapılan protokollerin de bu işbirliğinin örnekleri arasında olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim Olmanın Fırsatları

Veteriner hekimler için kamuda işe alımda sıkıntılar olabileceğine değinen Yumaklı, mezun olan gençlerin yalnızca kamu kurumlarında değil, kendi işlerinin patronu olabilecekleri alanlar bulunduğunu belirterek, onlara kendi işlerini kurmaları için teşviklerde bulunulduğunu kaydetti. Yumaklı, desteklerin artırılacağını ve genç girişimcilere özel fırsatlar sunulacağını dile getirdi.

Sonuç olarak, veteriner hekimlerin sahipsiz köpek sorununa katılacakları yeni uygulamalar ve desteklerle, hem halk sağlığının korunması hem de hayvan refahının sağlanması hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ​programa katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ​programa katıldı.