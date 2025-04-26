DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.617.559,63 0,73%

Veteriner Hekimler, Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm İçin Görev Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner hekimlerin sahipsiz köpek sorununu çözme konusunda daha aktif rol alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:59
Veteriner Hekimler, Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm İçin Görev Alacak

Veteriner Hekimler, Sahipsiz Köpek Sorununa Çözüm İçin Görev Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpek sorununun çözümünde veteriner hekimlerin aktif rol üstleneceğini duyurdu. Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlamak için düzenlenen programda, bu meslek grubunun önemine dikkat çekti.

Veteriner Hekimlerin Rolü ve Görevleri

Yumaklı, “Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işlerde veteriner hekimler görevlendirilecektir,” diyerek, belediyelere yapılan denetimlerde veteriner hekimlerin sahipsiz köpek sorununu çözme noktasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Orman Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, hayvansal üretimin gıda arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Veteriner Hekimlerin Önemi

Yumaklı, halk sağlığı açısından tehlike arz eden bulaşıcı hastalıkların çoğunun zoonoz olduğunu hatırlatarak, “Kovid-19 da bu hastalıklar arasında,” şeklinde konuştu. Türkiye genelinde veteriner hekimlerin 81 il ve 922 ilçede cansiperane çalıştığını belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan iyileştirmelere de dikkat çekti.

Veteriner Hekimlikte Yeni Protokoller ve İşbirlikleri

Bakanlık olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birçok konuda işbirliği yaptıklarını da vurgulayan Yumaklı, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde serbest veteriner hekimlerin 4 yıldır görev aldığını bildirdi. Ayrıca, koyun ve keçilerin aşılaması için yapılan protokollerin de bu işbirliğinin örnekleri arasında olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim Olmanın Fırsatları

Veteriner hekimler için kamuda işe alımda sıkıntılar olabileceğine değinen Yumaklı, mezun olan gençlerin yalnızca kamu kurumlarında değil, kendi işlerinin patronu olabilecekleri alanlar bulunduğunu belirterek, onlara kendi işlerini kurmaları için teşviklerde bulunulduğunu kaydetti. Yumaklı, desteklerin artırılacağını ve genç girişimcilere özel fırsatlar sunulacağını dile getirdi.

Sonuç olarak, veteriner hekimlerin sahipsiz köpek sorununa katılacakları yeni uygulamalar ve desteklerle, hem halk sağlığının korunması hem de hayvan refahının sağlanması hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ​programa katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ​programa katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çocuk Üniversitesi Programı TOGÜ'de Başarıyla Tamamlandı
2
Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Amasya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
3
Bitlis'te Öğretmenler Doğa Yürüyüşü Düzenledi
4
Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti
6
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı
7
Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor