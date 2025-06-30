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Veteriner Hekimlerden Yangın Bölgesi İçin Destek Çağrısı

Ali Eroğlu, yangın bölgelerinde zarar gören hayvanlar için veteriner hekimlerin tedaviye hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 22:25
Veteriner Hekimlerden Yangın Bölgesi İçin Destek Çağrısı

Veteriner Hekimlerden Yangın Bölgesi İçin Destek Çağrısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm veteriner hekimlerin göreve hazır olduğunu duyurdu. Eroğlu, bu açıklamayı Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet töreninde yaptı.

Yangından Etkilenenlere Destek

Eroğlu, 13 ilde yaşanan orman yangınları ile ilgili derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtti ve yangın bölgelerindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eroğlu konuşmasında, veteriner hekimlerin yenilikçi ve teknolojik açıdan yetkin olması gerektiğini vurgulayarak, "Hep birlikte mesleki etikten kurumsallaşmaya kadar her konuya sahip çıkalım, mesleğimizin itibarını koruyalım," ifadelerine yer verdi.

Mesleki Sorumluluk ve Birliktelik

Eroğlu, "Birbirimize destek olalım, sevip sayalım ve meslekte birlikteliği devam ettirelim," diyerek, geleceğe yönelik umut dolu bir bakış açısının önemine dikkat çekti.

Törende Dikkat Çeken Açıklamalar

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, mezunlara hitaben, "Yalnızca bilgiyle değil, yaşanmışlıkla, deneyimle ve dayanıklılıkla donanmış hekimler olarak ayrılıyorsunuz," dedi. Ayrıca, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ise veteriner hekimliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Törende, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu ve diğer önemli isimler de yer aldı. Mezuniyet, öğrencilerin yemin etmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hoca Ahmet Yesevi Kültür...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet törenine katıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hoca Ahmet Yesevi Kültür...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet törenine katıldı.

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