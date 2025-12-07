Vezirköprü'de Araçta Bin 308 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, araç sürücüsü M.A.S. (20) idaresindeki araçta bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR ARAÇTA ARAMA YAPAN POLİS 1308 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.