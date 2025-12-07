Vezirköprü'de Araçta Bin 308 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun Vezirköprü'de polisin operasyonunda M.A.S. idaresindeki araçta bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 18:25
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, araç sürücüsü M.A.S. (20) idaresindeki araçta bin 308 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

