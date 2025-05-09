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VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, KPSS ile mülakat yapmadan 78 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 7-20 Mayıs tarihlerinde kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:16
VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Alım Müjdesi!

Ülkemizde iş arayan birçok kişi, güvenli bir iş bulmak için kamu kurumlarının personel alım ilanlarına gözünü dikti. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), on binlerce iş arayan genç ve deneyimli adaylara müjdeyi verdi. VGM, bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 78 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İşte alımın detayları...

Alımda Hangi Pozisyonlar Var?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mühendislik, mimarlık, sosyal hizmetler ve büro personeli gibi çeşitli kadrolar için personel istihdam edeceğini belirtti. Bu kapsamda farklı yeteneklere sahip adaylar için önemli kariyer fırsatları sunulacak.

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Başvuru Süreci Başladı!

Heyecanla beklenen başvuru süreci, 7 Mayıs itibarıyla başlamıştır. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs tarihinde sona erecek olan bu süreçte tamamlayabilirler. Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu ve Kariyer Kapısı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacak adayların karşılaması gereken genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
  • 2024 yılı KPSS (B) grubundan belirli bir puanı almak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını tamamlamamış olmak.
  • Herhangi bir sağlık probleminin olmaması.
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
  • Daha önce kamu görevinden ihraç edilmemiş olmak.
  • Belirli öğrenim düzeyini (lisans, ön lisans vb.) tamamlamış olmak.

Sözlü Sınav Gerektiren Kadrolar

Mühendis, mimar, müze araştırmacısı ve sosyal çalışmacı pozisyonları için başvuran adayların KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek sayıda sözlü sınava çağrılacakları bildirildi.

Sadece KPSS ile Alım

Büro ve destek personeli pozisyonları için ise mülakat yapılmayacak. Bu kadrolara başvuranlar yalnızca KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mühendis, mimar, müze araştırmacısı, sosyal çalışmacı, büro personeli ve destek personeli gibi unvanlarda toplam 78 kişi istihdam edecek. Hangi unvan için kaç kişilik alım yapılacağı ve pozisyonlara özel mezuniyet şartları, resmi başvuru kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır.

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