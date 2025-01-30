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Victoria'daki Orman Yangınları Devam Ediyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde çıkan orman yangınları için müdahale sürerken, 100 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:10
Victoria'daki Orman Yangınları Devam Ediyor

Victoria Eyaletinde Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 28 Ocak'ta başlayan orman yangınları için müdahale çalışmaları devam ediyor. ABC'nin haberine göre, yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangınların Durumu ve Tahliye Kararları

Yetkililer, Grampians Ulusal Parkı çevresinde meydana gelen iki ayrı yangına yönelik müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Yazılan raporlara göre, Ulusal Park etrafında yaşayan yaklaşık 100 kişi için tahliye kararı verildi.

Acil durumlar konusunda bilgilendirme yapan VicEmergency sitesinde, "Koşullar çok tehlikeli hale gelmeden, hemen ayrılmak en güvenli seçenek. Kalmaya karar verirseniz, acil durum hizmetleri size yardımcı olamayabilir" ifadelerine yer verildi.

Yangının Boyutu ve Meteorolojik Etkiler

Victoria'daki yangında, 28 Ocak itibarıyla 65 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), eyalette sıcaklıkların 40 santigrat dereceye ulaşacağını belirterek, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için zamanla yarıştığını vurguladı.

Geçmişteki Yangınlar ve Etkileri

Avustralya, son yılların en büyük yangın felaketlerinden birine, 2019 Eylül ile 2020 Mart tarihleri arasında sahne olmuştu. New South Wales, Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde meydana gelen yangınlarda 479 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 milyon hektardan fazla alan yok olmuştur. Yangınlarda 3 bin 500 ev kullanılamaz hale gelmiş, birçok hayvan da telef olmuştur. Bu olaylar, ülkede "kara yaz" (Black summer) olarak anılmaktadır.

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