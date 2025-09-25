Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

Tokyo Üniversitesi araştırması bitkilerin şaşırtıcı taktiklerini ortaya koydu

Japonya'da yürütülen bir araştırma, Vincetoxicum nakaianum adlı kurtboğan türü bitkinin polen taşıyıcı meyve sineklerini çekmek için yaralı karınca kokusunu taklit ettiğini tespit etti.

Çalışmayı yürüten Ko Mochizuki (Tokyo Üniversitesi), 2024'te Japonya'ya özgü bu kurtboğan cinsini inceleyerek Tokyo'daki bir botanik bahçesinde meyve sineklerinin bitki etrafında yoğunlaştığını gözlemlediklerini belirtti.

Mochizuki, gözlemlerine göre bu sineklerin bitkiden bitkiye uçarak yaralı karıncaları aradığını ve bu sırada bitkiler arasındaki uçuşla polen yaydıklarını açıkladı.

Araştırmacılar, bitkinin yaydığı kimyasal bileşenleri inceledi ve bunun örümcek saldırısına uğramış karıncaların salgıladığı feromonlarla büyük oranda benzerlik gösterdiğini saptadı.

Mochizuki bulgularla ilgili olarak, "Bu, bitkilerde karınca taklidinin ilk kanıtı. Bu koku olmadan bitki, üreme başarısına ulaşamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.