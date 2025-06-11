VivaTech 2025 Paris'te Başladı: Türk Startupları Dikkat Çekiyor

VivaTech 2025 Paris'te Kapılarını Açtı

Fransa'nın başkenti Paris, bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinlikleri arasında yer alan VivaTech 2025 ile teknoloji tutkunlarını ağırlıyor. Geçen yıl 165 binin üzerinde ziyaretçiyi çeken bu etkinliğe, bu yıl 13 bin 500'den fazla startup, 3 bin 500 sergi katılımcısı, 3 bin 200 yatırımcı ve 2 bin 800'den fazla exhibitor katılması bekleniyor.

Yenilikçi Teknolojilere Odaklanıyor

VivaTech 2025, yapay zeka, sürdürülebilir teknolojiler, deep tech inovasyonları, kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi alanlara özel bir önem veriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye’nin dinamik teknoloji ekosistemini tanıtmak amacıyla 10 stantlı bir pavyon ile etkinlikte yer alıyor. Bu pavyonda, Türkiye’deki startup ekosistemini temsil eden 20 seçkin startup, dönüşümlü sistemle ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

Türk Firmalarının Katılımı Ön Planda

Etkinlikte Türk firmalarının temsil edilmesinin önemine vurgu yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, “VivaTech, Fransa'da düzenlenen ve Avrupa'da en önde gelen teknoloji fuarlarından biri. Her sene artan katılım, iş dünyası için önemli bir fırsat sunuyor.” şeklinde konuştu. Demirer, Türk firmalarının uluslararası şirketlerle bağlantı kurmasının, Türkiye’nin teknoloji potansiyelinin dünyaya tanıtılması açısından değerli olduğunu kaydetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 kapılarını açtı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 kapılarını açtı.