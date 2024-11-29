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Viyana Belediyesi'nin Logosu Terör Propagandasına Alet Oldu

Viyana'nın PKK ile bağlantılı bir etkinlikte belediye logosunun kullanılması büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:55
Viyana Belediyesi'nin Logosu Terör Propagandasına Alet Oldu

Viyana Belediyesi'nin Logosu Terör Propagandasında Kullanıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK ile iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda Viyana Belediyesine ait logonun yer alması, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından kınandı.

Tepkiler Büyüyor

Ceyhun, X hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta yine Viyana Belediyesinin logosunun terör örgütü FETÖ yanlısı bir dernek tarafından izinsiz kullanıldığını hatırlattı. Büyükelçi, "Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün logosunu çaldığı Viyana Belediyesi şimdi de PKK iltisaklı bir grubun propaganda etkinliğinin duyurusunda yer alıyor. Bu duruma vatandaşlarımızdan yoğun tepki alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Harekete Geçti

Büyükelçi Ceyhun, bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Bu durumun açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesinin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için Belediye Başkanı Michael Ludwig'e tekrar bir mektup yazdım." diye belirtti.

Viyana Belediyesinin logosunun etkinlik duyurusunda yer alması, belediyenin bu propagandaya destek verdiği izlenimini yaratıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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