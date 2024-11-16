Viyana'da Avusturya-Türkiye İlişkileri Sempozyumu Düzenlendi

Viyana'da Avusturya-Türkiye İlişkileri Sempozyumu

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Diplomasi Akademisi, 'Kolektif Hafıza ve Diyaloğun Devamı: Avusturya-Türkiye İlişkileri' başlıklı önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Akademi ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Açılış Konuşması

Sempozyumun açılışında, Viyana Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Balca Kurhan Elayouti bir selamlama konuşması yaparak, iki ülke arasındaki tarihsel bağı vurguladı.

Sunumlar ve Dinletiler

Sempozyum, iki kısımdan oluşurken, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Diplomatik Törenlerde Müzik' başlıklı bir dinleti ile başladı. Programın ilk kısmında, Avusturyalı tarihçi Prof.Dr. Arno Strohmeyer, 16-18. yüzyıllarda Türkiye ve Avusturya arasındaki diplomatik ilişkileri ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Strohmeyer, iki ülke arasındaki uzun savaşların ardından başlayan diplomatik ilişkileri 3 ana kategoride açıkladı. Barış anlaşmalarının imzalanması, karşılıklı sefirlerin görevlendirilmesi ve bilgi akışının sağlanması gibi önemli adımları sıraladı. Özellikle Avusturyalı tarihçi Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall’ın 10 ciltlik Osmanlı Tarihi ansiklopedisi bu bağlamda önemli bir örnek olarak gösterildi.

İki Kültür Arasındaki Bağlantılar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır, Hammer’ın yaşamı ve eserleri hakkında dikkat çekici bilgi paylaşımında bulundu. Kacır, Hammer’ın, Osmanlı tarihine katkılarından bahsederken, onun duygu ve düşüncelerinin doğuya ne denli bağlı olduğunu da vurguladı.

Sempozyumun ikinci bölümünde, Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onur Ercan, Belgrad Barış Anlaşması ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde Osmanlı ve Habsburger devletleri arasındaki diplomatik ilişkilere dair bir sunum yaptı. Ayrıca, Avusturyalı Doç. Dr. Erwin Schmidl, cumhuriyetin ilk döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri detaylandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Diplomasi Akademisi’nde "Kolektif Hafıza ve Diyaloğun Devamı: Avusturya-Türkiye İlişkileri" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır (sağda) konuşma yaptı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Diplomasi Akademisi’nde "Kolektif Hafıza ve Diyaloğun Devamı: Avusturya-Türkiye İlişkileri" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Programda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuğba İsmailoğlu Kacır (sağda) konuşma yaptı.