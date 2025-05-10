Viyana'da Klasik Türk Müziği Coşkusu: Yunus Emre Enstitüsü'nden Etkileyici Konser

Viyana'da Klasik Türk Müziği Coşkusu

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen klasık Türk müziği konseri, müzikseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Konser, Viyana'daki Yamaha Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyükelçi Dönmez, programda bir selamlama konuşması yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü'nden Kültürel Vurgu

Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, klasik Türk müziğinin dünya genelinde nadir müzik türlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Türk dili, kültürü ve sanatını tanıtmayı hedefliyoruz. Bu köklü kültürü Viyana'ya taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Doğan, etkinliğin sadece bir müzikal deneyim olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirtti. "Müziğin, insanları kökenlerinden bağımsız olarak birleştiren evrensel bir dil olduğuna inanıyoruz. Bugünkü konserin Viyana'nın kültürel çeşitliliğine de katkıda bulunmasını umuyoruz." şeklinde ifade etti.

Etkinlikte Yoğun Performans

Konuşmaların ardından, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gürel keman resitali sundu. Daha sonra Türk bestekarlarından Tanburi Cemil Bey, Salih Dede Efendi, Hamamizade İsmail Dede Efendi ve Muhsin Sabahattin Ezgi'nin eserleri icra edildi.

Yeden Ensemble müzik grubu ve keman sanatçısı Gürel, "Yine Bir Gül Nihal", "Hatırla Sevgili" ve "Üsküdar'a Gider İken" gibi öne çıkan eserleri davetlilerin beğenisine sundu.

Atölye Çalışmasında Bilgi Paylaşımı

Konsere ön hazırlık olarak, keman sanatçısı Gürel Viyana YEE'nin konferans salonunda, "Türk Müziğinde Makam Seyri" başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma, katılımcılara Türk müziği hakkında derinlemesine bilgi sundu.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Klasik Türk Müziği Konseri düzenlendi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Klasik Türk Müziği Konseri düzenlendi.