Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi

Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail'in Eylemlerini Protesto Etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, parlamento binası önünde toplanarak İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto etti.

Uluslararası Af Örgütü Avusturya ve birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, Filistin bayrakları taşıyarak Avusturya hükümetini Gazze'de işlenen soykırıma ortak olmakla suçladı.

Göstericiler arasında yer alanlar, 'Gazze'de çocuklar gömülüyor, onlarla birlikte insanlık da gömülüyor', 'Çocukları katletmek savunma değildir' ve 'Filistin için Özgürlük' gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Açıklamalar

Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi Yöneticilerinden Shoura Hashemi, gösteride yaptığı konuşmada, son haftalarda Gazze'den gelen korkunç görüntülere tanık olduklarını belirtti. Hashemi, "Açlıktan ölen Filistinli çocukların ve yetişkinlerin fotoğraflarını gördük," dedi.

Açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine dikkat çeken Hashemi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbının da sona ermesi gerektiğini vurguladı. "Tarih bize, gözlerinizin önünde insanlar ölürken siz ne yaptınız diye soracak. Uluslararası hukuk çiğnenirken, soykırım suçu işlenirken siz ne yaptınız?" ifadesini kullandı.

Yahudi Aktivist Ruthie'den Sert Eleştiriler

Gösteride yer alan Yahudi aktivist Ruthie, Holokost ve Yahudilerin maruz kaldığı zulümler hakkında yıllarca araştırmalar yaptığını belirterek, "Şimdi, neredeyse 2 yıldır Gazze'de olanları dehşetle izliyoruz ve bu durum giderek daha da kötüye gidiyor," dedi.

Ruthie, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin Yahudilerin üstün olduğu inancına sahip olduğunu, bu inancın Tanrı'nın toprakları sadece onlara vaat ettiğini savunduğunu aktardı. Ayrıca, bu toprakların Filistinlilerden tamamen arındırılması hedefinin arka planında yatan düşünceleri eleştirdi. "Filistinliler gönüllü olarak gitmezlerse, onların görüşüne göre, orkestralı olarak ortadan kaldırmaları için her türlü yöntem meşrudur," şeklinde konuştu.

Ruthie, son olarak gerçek Yahudiliğin bu anlayışın gerisinde olduğunu vurgulayarak, insanlık adına daha adaletli bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, parlamento binası önünde toplanarak İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti. Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi Yöneticilerinden Shoura Hashemi, gösteride konuşma yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, parlamento binası önünde toplanarak İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti. Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi Yöneticilerinden Shoura Hashemi, gösteride konuşma yaptı.