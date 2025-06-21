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Viyana'da Yüzlerce Filistin Yanlısı, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:55
Viyana'da Yüzlerce Filistin Yanlısı, İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Viyana Sokaklarında Filistin Direnişi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam, yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve İran'a karşı düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Gösteride Yükselen Sesler

Filistin ve İran bayrakları taşıyan kalabalık, "Özgür Filistin", "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" ve "İran'dan elini çek" yazılı dövizlerle sokakları doldurdu. Protestocular, "ABD ve Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "AB utanmalısın!" gibi sloganlar attı.

Aktivistlerden Sert Açıklamalar

Gösteriye katılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, muhabirimize yaptığı açıklamada, İsrail'in orantısız güç kullanarak bölgeye yalnızca ölüm ve yıkım getirdiğini ifade etti. Pröbsting, "İsrail, Filistin, Suriye ve Lübnan'a saldırıyor ve şimdi İran da bu listenin bir parçası oldu. Bu durum, İsrail'in özünde bir terör ve apartheid devleti olduğunu göstermektedir," şeklinde konuştu.

Pröbsting, İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayarak, dünya genelinde İsrail'in saldırganlığına karşı bir hareket olmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, İran'ın savunulması ve İsrail'in Orta Doğu'ya yönelik saldırılarına engel olunması gerektiğini savundu.

Bu gösteri, Viyana'da son zamanlarda düzenlenen en dikkat çekici protestolardan biri olarak kayda geçti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi. Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi. Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting açıklamalarda bulundu.

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