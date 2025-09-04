Vize (Kırklareli) 4-6 Eylül'de Denize Giriş Yasaklandı

Kaymakamlıktan açıklama: Plajlar 3 gün kapalı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı kaydedildi.